Во временно оккупированном Россией Лутугино Луганской области захватчики обустроили госпиталь на верхних этажах районного медицинского объединения, а для прикрытия на первом - оставили детское отделение.
Как сообщает Генштаб ВСУ, россияне продолжают использовать гражданские медицинские учреждения временно захваченных территорий Украины в собственных целях.
"Так, верхние этажи Лутугинского районного территориального медицинского объединения оккупанты превратили в военный госпиталь, а для его прикрытия на первом этаже оставили детское отделение", - рассказали в Генштабе.
Отмечается, что сейчас в медучреждении лечится 100 российских военнослужащих с ранениями различной степени тяжести.
По данным Генштаба, такое количество раненых - пик возможностей военного госпиталя в предоставлении медицинских услуг, поэтому медпомощь гражданскому населению не предоставляется.
Оккупанты используют украинцев как "щит" от ВСУ
Как сообщал УНИАН, российские оккупанты несут значительные потери на войне в Украине.
Следовательно, под свои нужды они обустраивают госпитали в захваченных гражданских больницах и других медучреждениях, в том числе и родильных.
Кроме того, для этого российские военнослужащие используют школы и другие гражданские объекты, чтобы иметь возможность прикрываться детьми.
Там захватчики размещают своих многочисленных раненых. В то же время, местному населению в оказании медицинской помощи обычно отказывают.