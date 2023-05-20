Таким образом враг пытается обеспечить "безопасность" своим позициям, ведь ВСУ не стреляют по гражданским объектам.

Во временно оккупированном Россией Лутугино Луганской области захватчики обустроили госпиталь на верхних этажах районного медицинского объединения, а для прикрытия на первом - оставили детское отделение.

Как сообщает Генштаб ВСУ, россияне продолжают использовать гражданские медицинские учреждения временно захваченных территорий Украины в собственных целях.

"Так, верхние этажи Лутугинского районного территориального медицинского объединения оккупанты превратили в военный госпиталь, а для его прикрытия на первом этаже оставили детское отделение", - рассказали в Генштабе.

Отмечается, что сейчас в медучреждении лечится 100 российских военнослужащих с ранениями различной степени тяжести.

По данным Генштаба, такое количество раненых - пик возможностей военного госпиталя в предоставлении медицинских услуг, поэтому медпомощь гражданскому населению не предоставляется.

Оккупанты используют украинцев как "щит" от ВСУ

Как сообщал УНИАН, российские оккупанты несут значительные потери на войне в Украине.

Следовательно, под свои нужды они обустраивают госпитали в захваченных гражданских больницах и других медучреждениях, в том числе и родильных.

Кроме того, для этого российские военнослужащие используют школы и другие гражданские объекты, чтобы иметь возможность прикрываться детьми.

Там захватчики размещают своих многочисленных раненых. В то же время, местному населению в оказании медицинской помощи обычно отказывают.

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