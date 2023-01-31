В городе возможно принять роды только в Луганском областном перинатальном центре.

Российские захватчики, которые несут значительные потери на войне против Украины, лечат своих раненых в роддомах Луганска.

Это создает дефицит мест и больницах, которые могут принимать роды, говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ.

"Противник продолжает нести большие потери и начал использовать дополнительные гражданские медицинские учреждения для размещения раненых российских захватчиков. В городе Луганск, на территории родильного дома городской больницы № 3 и родильного дома областной больницы, оккупанты развернули "полевой госпиталь", где лечат российских военнослужащих", – говорится в сообщении.

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В связи с использованием противником двух роддомов для лечения раненых россиян в городе возможно принять роды лишь в Луганском областном перинатальном центре.

"Катастрофически не хватает мест и создаются риски и неблагоприятные условия для родов", – констатируют в Генштабе.

Потери РФ в Украине - что стоит знать

Страна-агрессор продолжает нести непомерные потери в войне против Украины. За предыдущие сутки ВСУ ликвидировали 490 российских военных. А в целом за январь – рекордные более 20 тысяч. Общее количество уничтоженных с 24 февраля 2022 года оккупантов уже превысило 126 тысяч человек.

Войска оккупантов сейчас сосредоточены на боях за Донецкую и Луганскую области. Во время боев за один только Соледар на Бахмутском направлении, по оценкам украинских военных, РФ потеряла столько же людей, сколько в двух войнах против Чеченской республики Ичкерия.

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