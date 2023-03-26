Гражданским закрыт доступ в лечебное учреждение.

Из-за значительных потерь россияне обустроили очередной военный госпиталь на оккупированной части Запорожской области. Ранее российские захватчики обустроили военный госпиталь в здании детсада в регионе.

Как говорится в сводке Генштаба Вооруженных сил Украины, в Нововасильевке Приазовского района Запорожской области российские оккупационные войска используют местную больницу как госпиталь. По состоянию на 25 марта в ней проходит лечение около 200 раненых российских захватчиков. В то же время, гражданским закрыт доступ в лечебное учреждение.

"Российские захватчики продолжают нести огромные потери. Это заставляет их обустраивать свои госпитали на территории гражданских медицинских учреждений", - акцентируют в Генштабе.

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Потери России на войне против Украины - последние данные

По состоянию на утро 26 марта в Украине было ликвидировано уже 170 550 российские захватчиков. Из них 660 украинские защитники ликвидировали за прошедшие сутки.

Всего за неделю 20-26 марта Силами обороны Украины уничтожено около 5640 оккупантов. Существенные потери враг понес и в технике - уничтожено 404 единицы (танки, бронированные машины, артсистемы, РСЗО и т.д.).

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