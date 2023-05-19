Сейчас там лечат около 50 раненых российских военных.

В Луганской области оккупанты продолжают обустраивать военные госпитали в гражданских объектах - дежурный открыли в школе Голубовки.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. "Российские оккупационные войска продолжают нести большие потери на поле боя. В результате противник продолжает оборудовать гражданские учебные заведения временно оккупированных территорий под медицинские учреждения. В частности, в населенном пункте Голубовка Луганской области, местную школу оккупанты обустраивают под военный госпиталь", - говорится в сообщении.

Как отмечается, на лечение туда доставлено около 50 раненых захватчиков.

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Ситуация в Луганской области

Все медицинские учреждения на временно оккупированных территориях Украины переполнены ранеными российскими захватчиками. Для размещения раненых оккупанты задействовали различные гражданские объекты, в том числе и учебные заведения.

Кроме того, оккупанты в школе на Луганщине дислоцируют своих военных, прикрываясь "живым щитом" из школьников и преподавательского состава.

В марте стало известно, российские оккупанты обустроили военных госпиталь на 200 человек в местной больнице Беловодска на временно оккупированной Луганщине, все гражданские были "выписаны". Также госпитали россияне областшутвали в трех местных больницах Луганска.

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