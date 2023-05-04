В Мирном Запорожской области спортивный зал местной школы оккупанты обустраивают под военный госпиталь.

Все медицинские учреждения на временно захваченной врагом территориипереполнены ранеными оккупантами, поэтому захватчики продолжают оборудовать гражданские учебные заведения под медицинские учреждения.

"Российские оккупационные войска продолжают нести большие потери на поле боя, все медицинские учреждения на временно захваченной территории переполнены ранеными оккупантами. Вследствие чего противник продолжает оборудовать гражданские учебные заведения под медицинские учреждения", - сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в оперативной информации о российском вторжении по состоянию на 18:00.

Как отметили в Генштабе, в населенном пункте Мирное Запорожской области спортивный зал местной школы оккупанты обустраивают под военный госпиталь.

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"При этом российские захватчики заставляют преподавательский состав продолжать образовательный процесс с обязательным посещением школы детьми", - заявили в Генштабе.

Проблема оккупантов с больницами - что известно

Российские оккупанты из-за очень большого количества раненых испытывают нехватку как мест в больницах, так и медицинского персонала на оккупированных территориях.

В частности, в населенном пункте Мостки Луганской области российские захватчики обустроили в школе военный госпиталь, где уже находится большое количество раненых оккупантов. Также российские военные используют школу как госпиталь в Голубовке Луганской области.

Также сообщалось, что на Луганщине на помощь местному медперсоналу присылают хирургов из Москвы.

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