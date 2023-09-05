СК РФ объявил о подозрении жительнице Луганской области.

Следственный комитет РФ подозревает в организации взрыва в доме топ-генерала "ЛНР" Юрия Афанасьевского жительницу Луганской области.

Ее задержали и выбивают первые "признания" о попытке покушения на коллаборанта, пишет пропагандистское издание "РИА Новости".

"Устроившая покушение женщина задержана и дала признательные показания", - подтвердили в СК.

Отмечается, что 3 сентября подозреваемая передала Афанасьевскому телефон, в котором находилась взрывчатка. Она сдетонировала после активации устройства, утверждает СМИ.

"Мужчина и его сын получили травмы, сейчас они в больнице, их жизни ничего не угрожает", - говорится в сообщении.

Покушение на Афанасьевского - главные детали инцидента

Напомним, информация о попытке покушения на Юрия Афанасьевского появилась у УНИАН утром 5 сентября. По данным наших источников, "главу" таможенной службы "ЛНР" попытались подорвать в собственном доме.

По предварительным данным, к спецоперации против коллаборанта причастна Служба безопасности Украины. Источник также напомнил, что в свое время Афанасьевский "прославился" тем, что стал "финансистом" главы "ЛНР" Леонида Пасечника.

Незадолго до этого инцидента во временно оккупированном Энергодаре украинские партизаны также взорвали штаб "ОМОНа". Деятельность по ликвидации российских оккупантов и коллаборантов продолжается.

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