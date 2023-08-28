Количество ликвидированных боевиков главы Чечни уточняется, в городе блокируют интернет.

В оккупированном Энергодаре движение сопротивления взорвало штаб "омона", пока что уточняется количество ликвидированных "кадыровцев".

Спецоперацию провели сегодня. Об этом сообщает в Telegram Главное управление разведки Украины.

"28 августа во временно оккупированном Энергодаре прогремел очередной взрыв. В результате операции местного движения сопротивления, координированного ГУР МО Украины, "пострадала" импровизированная "казарма" подразделения Росгвардии омон "Ахмат-1", - говорится в сообщении.

Отмечается, что речь идет о здании на ул. Строителей, 46, где ранее находилось местное отделение одного из украинских банков. После оккупации города "кадыровцы" захватили его и переоборудовали для своих нужд.

По информации ГУР, сегодня в 09:50 по указанному адресу произошел взрыв. В результате пострадал личный состав оккупантов и припаркованные во дворе автомобили. В помещении начался пожар. На место происшествия прибыли пожарные расчеты и кареты скорой помощи.

"Сейчас уточняется информация о количестве убитых и раненых "кадыровцев". Жертв и пострадавших среди гражданского населения нет", - говорится в сообщении.

В разведке информируют, что после серии взрывов оккупанты срочно эвакуировали местную военно-гражданскую администрацию.

"Сейчас в Энергодаре проходят проверки и ограничен доступ к сети интернет", - отмечает ГУР.

В ГУР раскрыли детали спецоперации в Энергодаре

Сегодня в разведке также сообщили о взрывах в штабе отделения Федеральной службы безопасности города Энергодар Запорожской области. 23 августа там проходило мероприятие для личного состава оккупационных войск. Отмечалось, что "тела убитых захватчиков несколькими военными "Уралами" вывезли в направлении Мелитополя".

Недавно также сообщалось, что беспилотник атаковал собрание оккупационной полиции в Энергодаре, где на тот момент собралось почти все руководство. По данным разведки, ранения получил едва ли не каждый из присутствующих, в частности полковник МВД России Павел Чесанов, его заместитель, руководитель следственного отдела и начальники ряда подразделений. Все они были доставлены в больницу.

Еще в июне сообщалось, что из-за провала темпов "паспортизации" на временно оккупированных территориях Запорожской области россияне усилили террор населения. В частности в Энергодаре враг увеличил количество рейдов для проверок местных жителей.

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