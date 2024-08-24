Аналитик отметил, что в последнее время "мотолыги" заменили оккупантам все, что только можно было заменить.

Российские оккупанты у себя в Курской области используют против ВСУ переоборудоанный многоцелевой транспортер легкий бронированный (МТ-ЛБ), который в народе называют "мотолыга".

На это обратил внимание военно-политический обозреватель Александр Коваленко. "Многострадальная "мотолыга", в какой только ипостаси не выступала, и теперь это РСЗО с пусковой установкой 9К55 "Град-1"", - сообщил эксперт, и добавил, что это "чудо" техники было замечено в Курской области.

Он отметил, что в последнее время "мотолыги" заменили оккупантам все, что только можно было заменить. ББМ, ствольную артиллерию, реактивную артиллерию, системы ПВО... "Российский сумрачный гений из-за нехватки специализированных средств продолжает плодить уродцев", - высказал мнене Кваленко.

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Он добавил, что даже многочисленных МТ-ЛБ, одних из лучших гусеничных тягачей с одними из лучших показателей проходимости, у оккупантов становится не просто "все меньше", а критически мало.

"РСЗО на складах закончились, скоро закончатся МТ-ЛБ, а затем, ПУ 9К55 только на повозке. Вторая армия в мире", - подчеркнул Коваленко.

Ситуация в Курской области

Наступление ВСУ на Курскую область началось 6 августа.К настоящему времени украинским военным удалось взять под контроль значительную территорию РФ, а также серьезно пополнить обменный фонд.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил президенту Владимиру Зеленскому, что удалось взять под контроль еще один населенный пункт в Курской области.

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