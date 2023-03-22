Защитники Украины ранили пятерых противников, отметили в ГПСУ.

В ночь на среду, 22 марта, украинские пограничники отразили вражеский штурм в городе Бахмут Донецкой области.

Об этом сообщает Госпогранслужба. "Минувшей ночью группа "вагнеровцев" пытались прорвать оборону наших позиций в Бахмуте и в очередной раз потерпели поражение", - говорится в сообщении.

Украинские пограничники открыли огонь из стрелкового оружия и вытеснили противника: пять - ранены, один - ликвидирован.

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Генштаб ВСУ утром 22 марта сообщил, что защитники нашего государства отразили более 110 вражеских атак на Донбассе. Противники вели наступательные действия на Авдеевском, Бахмутском, Шахтерском, Марьинском и Лиманском направлениях.

Уже длительное время идут бои за Бахмут. Противник несет серьезные потери. Потери россиян в Украине на сегодняшний день уже составляют примерно 167 490 врагов.

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