Российские военные укрылись в здании женской исправительной колонии в Курской области, ее штурмуют украинские бойцы.
Как пишет Bild на русском, речь идет об исправительной колонии №11 в поселке Малая Локня, что в 14 километрах от границы с Украиной. По данным "военкоров", населенный пункт находится почти в полном окружении, однако россияне еще держат оборону на территории ИК.
Военные РФ превратили здание в "крепость" - несколько десятков человек закрепились вокруг, возвели баррикады и используют сторожевые вышки как огневые позиции. К обороне могли задействовать и охранников колонии. Известно, что в учреждении могут содержать более 200 женщин, которые были приговорены к 10-20 годам лишения свободы.
Сообщается, что украинские бойцы обстреливают российские силы из боевых машин пехоты Marder и атакуют дронами сторожевую башню.
Бои в Курской области
Как известно, украинское наступление на территории России началось еще 6 августа. С тех пор военным удалось взять под контроль значительную территорию РФ, а также пополнить обменный фонд большим количеством военных.
Вчера главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский доложил президенту Владимиру Зеленскому, что удалось взять под контроль еще один населенный пункт Курщины.