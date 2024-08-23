Бой ведется в населенном пункте Малая Локня.

Российские военные укрылись в здании женской исправительной колонии в Курской области, ее штурмуют украинские бойцы.

Как пишет Bild на русском, речь идет об исправительной колонии №11 в поселке Малая Локня, что в 14 километрах от границы с Украиной. По данным "военкоров", населенный пункт находится почти в полном окружении, однако россияне еще держат оборону на территории ИК.

Военные РФ превратили здание в "крепость" - несколько десятков человек закрепились вокруг, возвели баррикады и используют сторожевые вышки как огневые позиции. К обороне могли задействовать и охранников колонии. Известно, что в учреждении могут содержать более 200 женщин, которые были приговорены к 10-20 годам лишения свободы.

Видео дня

Сообщается, что украинские бойцы обстреливают российские силы из боевых машин пехоты Marder и атакуют дронами сторожевую башню.

Бои в Курской области

Как известно, украинское наступление на территории России началось еще 6 августа. С тех пор военным удалось взять под контроль значительную территорию РФ, а также пополнить обменный фонд большим количеством военных.

Вчера главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский доложил президенту Владимиру Зеленскому, что удалось взять под контроль еще один населенный пункт Курщины.

Вас также могут заинтересовать новости: