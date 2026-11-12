В центре Киева российский дрон упал посреди дороги, есть пострадавший (фото)

В результате падения дрона загорелся автомобиль, а автобус получил частичные повреждения.

В Шевченковском районе Киева во время российской атаки дрон упал на проезжую часть в момент движения транспорта. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

В частности, по состоянию на 12:40 в столице действовали силы ПВО для перехвата российских дронов.

В результате атаки в Шевченковском районе столицы произошло падение БПЛА на проезжую часть дороги, произошло возгорание легкового автомобиля.

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"Один человек пострадал в результате падения БПЛА на дорогу в Шевченковском районе. Медики оказывают помощь. Горел легковой автомобиль. Частично поврежден автобус", – сообщил Кличко.

На месте работают экстренные службы.

В Киевской городской военной администрации уточнили, что 32-летний мужчина получил ожоги верхних конечностей.

Обстрелы Киева – новости

Как сообщал УНИАН, утром российский дрон попал в девятиэтажное здание в Соломенском районе. Произошло возгорание с 3 по 6 этажи, на уровне 5-го этажа – частичные разрушения. В результате этой атаки погибла 44-летняя женщина.

В ночь на 7 ноября российские захватчики выпустили шесть баллистических ракет для поражения Северного моста в Киеве. Четыре из них достигли цели.

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