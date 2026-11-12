В Киеве дрон попал в жилую многоэтажку: вспыхнули несколько этажей, есть разрушения

Ночью и утром несколько раз объявлялась воздушная тревога.

В Соломенском районе Киева в результате утренней атаки российских оккупантов дрон попал в девятиэтажное здание. В здании частичное разрушение на уровне пятого этажа. Об этом сообщает городской голова Киева Виталий Кличко в Telegram.

"В Соломенском районе, в результате попадания БПЛА, произошло возгорание с 3 по 6 этажи девятиэтажного жилого дома", – сообщил Кличко.

По предварительным данным, есть частичное разрушение на уровне 5 этажа. Экстренные службы на месте.

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Обновлено в 9:10 Впоследствии мэр города сообщил, что на данный момент в Соломенском районе двое пострадавших, обоим медики оказали помощь на месте.

Обновлено в 9:18 По информации Киевской городской военной администрации, в результате вражеской атаки погибла 44-летняя женщина.

Обновлено в 9:31 В КГВА сообщили, что количество пострадавших на данный момент возросло до 5 человек – всем оказывается необходимая медицинская помощь.

Ночью и утром несколько раз объявлялась воздушная тревога из-за угрозы атаки со стороны российских захватчиков. Как сообщает Киевская областная военная администрация в Telegram, ночью враг атаковал Киевскую область баллистическими ракетами и ударными беспилотниками.

"В Обуховском районе повреждены и частично разрушены производственные и складские помещения предприятия. Возник пожар, который спасатели оперативно ликвидировали", – говорится в сообщении.

При этом на момент атаки на предприятии находились работники. После объявления воздушной тревоги все покинули территорию.

"К счастью, там обошлось без пострадавших", – сказано в сообщении.

По данным Воздушных сил ВСУ, в ночь на 12 ноября (с 18:00 11 ноября) противник атаковал баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23/С-400, противокорабельными ракетами Циркон, 123 ударными БПЛА типа Shahed (73 из них – реактивные), Гербера, S8000 Бандероль/Дань-Т, дронами-имитаторами типа "Пародия".

"По предварительным данным, по состоянию на 08:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 5 Бандероль/Дань-Т и 89 вражеских БПЛА типа Shahed (51 из них – реактивные), Гербера, дронов других типов, несколько ударных беспилотников еще в воздухе, боевая работа продолжается!", – говорится в сообщении.

В связи с этим сказано, что зафиксированы попадания средств воздушного нападения противника на 17 локациях, а также падение сбитых (обломков) на 18 локациях.

Предыдущие атаки на столицу

Как сообщал УНИАН, в ночь на 7 ноября российские захватчики выпустили шесть баллистических ракет для поражения Северного моста в Киеве. Четыре из них попали в цель.

В тот день в Соломенском районе возникли пожары, зафиксированы разрушения и повреждения жилых домов, детского сада и нежилого здания.

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