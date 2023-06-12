В городе херсонцы могут без проблем поймать сигнал российских каналов, работающих на украинских частотах, блокируя наше вещание.

В Херсоне без проблем можно поймать сигнал ряда российских пропагандистских каналов и наблюдать такое явление, как обращение лидера РФ Владимира Путина.

По данным журналистов "Главкома", на седьмом месяце с момента деоккупации города бойцами ВСУ Россия использует украинские частоты для распространения своей пропаганды. Для этого враг применяет цифровые телепередатчики Т2.

Херсонцы говорят, что вместо украинского контента они вынуждены наблюдать новости и события из России. В частности, работает известный в РФ канал "Россия. Культура".

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Местные сообщили изданию, что несмотря на освобождение Херсона город переполнен так называемыми "глушилками", которые блокируют передачу сигнала с украинских телевизионных вышек.

В Херсоне впервые появилось и исчезло российское вещание в 2022 году

Последний раз российские каналы уступили эфирам из Украины в ноябре 2022 года. Тогда частоты в Херсоне ловили исключительно украинский сигнал.

Ранее россияне "захватили" вещание в городе в апреле 2022 года. Тогда местным жителям также показывали выступления Путина - крутили вражеские эфиры на каналах "Первый канал", "Россия 1", "Россия 24", НТВ и других пропагандистских площадках телевидения.

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