В городе также заработало радио "Вести FM".

Во временно оккупированном врагом Херсоне начали вещание российские пропагандистские каналы.

Об этом пишут росСМИ. В частности, заработали "Первый канал", "Россия 1", "Россия 24", НТВ и другие пропагандистские каналы.

"Все телеканалы, входящие в первый и второй пакеты российского мультиплекса, стали доступны в Херсоне в пятницу", – говориться в сообщении.

Как живет Херсон в оккупации

Города и села Херсонщины живут под контролем российских войск еще с первых дней масштабной войны. Рашисты стреляют на митингах за Украину, пытаются ввести рубли и устраивают максимальную зачистку от всех активистов.

Накануне представитель Морской охраны Госпогранслужбы Наталья Гуменюк сообщила, что украинские военные готовятся к наступлению на Херсонщине.

"Держитесь, мы скоро будем", – подчеркнула она.

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