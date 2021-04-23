Власти в курсе существующей проблемы.

В районах Херсонской области, которые прилегают к оккупированному Крыму, отсутствует украинское телевидение. Там вещают только российские телеканалы.

В Херсонской ОГА говорят, что сейчас этим вопросом занимаются вместе с министерством по вопросам реинтеграции. Об этом заявил глава администрации Сергей Козырь, пишет "Крым.Реалии".

"Вы знаете, что в некоторых наших районах, прилегающих к временно оккупированному Крыму, нет украинского вещания. И сейчас мы вместе с министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий разрабатываем "дорожные карты" для того, чтобы реализовать и запустить там украинское вещание, чтобы люди получали наш контент – ту информацию, которая будет давать сопротивление тому "зомбированию", которое они получают сейчас", – сказал Козырь.

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Что этому предшествовало

Ранее Крымская правозащитная группа провела мониторинг распространения ТВ сигнала на юге Херсонской области. По его итогам в 8 населенных пунктах удалось поймать российское телевидение. Украинского телевидения в этих населённых пунктах нет, сканирование проводили во всех направлениях антенны. Мониторинг телевидения Т2 проводился в 21 населенном пункте юга Херсонской области. В одном населённом пункте (Громовка) вообще не удалось отсканировать телевидение сигнал отсутствовал при всех направлениях антенны.

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Автор: Юрий Годован