Пока информации, куда именно попали оккупанты, нет.

В четверг, 29 декабря, Россия с самого утра атакует ряд украинских городов, среди них - Харьков. Сначала о взрывах сообщили местные паблики, затем информацию подтвердил мэр города Игорь Терехов.

"Ракетная атака на Харьков. В городе серия взрывов. Предварительно - прилеты в Слободской район", — написал он.

По каким объектам били и есть ли пострадавшие - информация пока уточняется.

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Ракетная атака РФ по Харькову 28 декабря

В среду, 28 декабря, в Харькове и области утром прогремела серия взрывов. В регионе была объявлена воздушная тревога.

В Офисе президента позже подтвердили ракетный удар по Харькову. На место выехали подразделения ГСЧС.

Затем появилось уточнение, что оккупанты ударили ракетами по Слободскому району Харькова.

"В результате утренних ударов оккупантов по Харькову осколочное ранение получил 48-летний мужчина. Находится в больнице в состоянии средней тяжести", — написал позже глава ОВА Синегубов.

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