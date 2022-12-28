Утром 28 декабря Харьков и область находятся под обстрелами.

В среду, 28 декабря, в Харькове и области утром прогремела серия взрывов. В регионе была объявлена воздушная тревога.

Позже информацию об атаке РФ по городу и области подтвердили местные власти. Мэр Харькова Игорь Терехов написал:

"Харьков под обстрелом. Прошу всех находиться в укрытиях и соблюдать меры предосторожности".

В свою очередь, председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов написал, что российские оккупанты наносят удары по Харькову и области. Он призвал тоже беречь себя и не игнорировать сигналы о воздушной тревоге.

В Офисе президента подтвердили ракетный удар по Харькову. На место выехали подразделения ГСЧС.

Затем появилось уточнение, что оккупанты ударили ракетами по Слободскому району Харькова. На эту минуту данных о пострадавших нет.

"В результате утренних ударов оккупантов по Харькову осколочное ранение получил 48-летний мужчина. Находится в больнице в состоянии средней тяжести", — написал позже Синегубов.

Карта воздушных тревог по состоянию на 9:17 28 декабря

Сейчас воздушная тревога объявлена в центре и на востоке Украины. Немедленно идите в укрытия и находитесь там до отбоя сигнала тревоги.

Ситуация в Харькове и области

В начале полномасштабной войны против Украины российские захватчики оккупировали значительную часть Харьковской области. В сентябре регион был почти полностью освобожден от оккупантов. Но РФ продолжает наносить удары с воздуха.

Российские войска вечером 26 декабря атаковали Харьковщину. Враг наносил удары с воздуха около 19:00.

Накануне, 15 декабря, Российская Федерация нанесла удары по Харьковской области и областному центру. Был поражен инфраструктурный объект.

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