По данным украинской разведки, оккупанты могут применить ракетные удары по объектам логистики, чтобы сорвать контрнаступление.

По сравнению с зимним периодом российские военные меняют тактику ракетных ударов, а в ближайшее время могут начать применять их для попытки сорвать украинское контрнаступление.

Об этом сообщил представитель Главного управлении разведки Министерства обороны Андрей Юсов в эфире информационного телемарафона. По его словам, россияне могут начать наносить удары по объектам логистики.

"Если говорить о тактике ракетного террора, по сравнению с зимним периодом мы видим изменение этой тактики. Потому что первый этап провалился. "Энергетический блицкриг" ракетный потерпел абсолютное фиаско. Потратив для себя критическую часть ракетного потенциала, враг не достиг желаемого результата. Да, сегодня тактика меняется, и... задачи будут другие - это в значительной мере не объекты энергетической инфраструктуры, а, например, все, что касается логистики, подготовки военных целей в контексте попыток сорвать украинские наступательные действия", - сказал он.

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Также Юсов добавил, что оккупанты подобные попытки предпринимали на первом этапе полномасштабного вторжения. "Если мы говорим о зимнем периоде, то заявлялись военные цели, но целями были именно мирные объекты, объекты гражданской и энергетической инфраструктуры. Сегодня тактика будет другая", - подчеркнул он.

Также он отметил, что восстановить ракетный потенциал по количеству и по качеству, который был потрачен оккупантами в период полномасштабного вторжения, РФ не сможет. Не удастся ей это сделать даже, если государство-агрессор будет держать паузу до сентября. В то же время Юсов уверен, что до сентября держать паузу российские оккупанты не будут.

Ракетные атаки россиян по Украине

Как сообщал УНИАН, в Воздушных силах ВСУ сообщили, что во время массированных ракетных ударов по Украине в течение осени и зимы россияне потеряли более 800 баллистических ракет, однако не достигли своей цели. Поэтому сейчас они перешли на более дешевые варианты - управляемые авиабомбы и старые советские ракеты Х-50.

По словам руководителя пресс-центра Сил обороны юга Натальи Гуменюк, запас высокоточных ракет у россиян близок к критически малому. Тем не менее, ракетная опасность для Украины остается высокой и нельзя исключать, что оккупанты применят "Калибры".

Ранее в ВСУ заявили, что РФ хочет возобновить серийное производство стратегических крылатых ракет типа Х-50 в июне, чтобы осенью активизировать ракетные удары по территории нашей страны.

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