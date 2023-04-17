В то же время ракетная опасность для Украины сейчас высока и нельзя исключать, что оккупанты применят "Калибры".

Запас высокоточных ракет у россиян близок к критически малому, они пытаются их экономить, но ракетная опасность для Украины сейчас высока. Об этом руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк сообщила утром в эфире информационного телемарафона.

Так, комментируя расположение в Черном море на сегодня ракетоносителей с восемью "Калибрами", Гуменюк отметила, что нельзя исключать их применение российскими войсками.

В то же время добавила, что другой вопрос в том, что они пытаются их экономить из-за значительного уменьшения запасов.

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"Это все же оружие высокоточное, которое они предпочитают применить по конкретным целям, конкретным объектам, чтобы иметь соответствующий результат. Хотя мы знаем случаи, когда они выпускали абсолютно по мирному населенному пункту - по Одесской области - семь "Калибров", которые прилетели в школу, разрушили дом культуры и так далее. Но тогда они еще имели такую возможность "роскошествовать", а сейчас уже у них все же запас ракет близок к критически малому. Поэтому, скорее всего, будут экономить, но не исключено, что будут таки и применять", – сказала Гуменюк.

При этом она отметила, сейчас в Черном море шторм и враг заводит корабли в пункты базирования, поскольку море бушует достаточно сильно.

"Но расслабляться не следует, потому что подводные ракетоносители они часто оставляли и во время шторма на дежурстве", - отметила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга.

По ее словам, санкции против России работают, но требуется их дальнейшее усиление, чтобы остановить российское военное производство, в частности, ракет.

"Ракетные атаки враг оставляет за собой как один из приоритетных способов предоставлять себе преимущество искусственное, когда нет успехов на поле боя", - подчеркнула Гуменюк.

Российские ракетоносители в Черном море

17 апреля около полудня командование Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины сообщило, что российские оккупанты вывели в Черное море еще один ракетоноситель.

Так, по состоянию на утро 17 апреля в Черном море на боевом дежурстве находится семь вражеских кораблей, среди которых три – носители крылатых ракет "Калибр". Их общий залп - до 16 ракет.

В Азовском море остается один вражеский корабль, в Средиземном море на боевом дежурстве - до семи кораблей, из них три - носители "Калибров", общий залп до 20 ракет.