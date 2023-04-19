Россияне за полгода потеряли более 800 баллистических ракет, не достигнув своей цели.

Россияне с сентября по февраль, когда происходили массированные обстрелы Украины, потеряли более 800 баллистических ракет, однако не достигли своей цели. Об этом сказал спикер воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона "Единые новости", отвечая на вопрос о возможных массированных ракетных ударах.

"Ракеты, которые они выбросили по нашей инфраструктуре, весь стратегический фактически запас использован был. Потому что напомню, около 570 крылатых ракет было уничтожено, плюс те, что попали. Это мы имеем более 800 ракет противник применил по нашей критической инфраструктуре с 11 сентября и по конец зимы", - сказал он.

Таким образом, противник не достиг цели и перешел на использование более дешевого варианта – управляемые авиабомбы, также противник "достает" старые советские ракеты Х-50 и возможно будет возобновлять их производство.

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"То есть они будут доставать не только танки Т-52, а и все запасы, потому что боеприпасный голод, снарядный и ракетный голод будет сказываться", - отметил спикер.

По словам Игната, сейчас стратегическая авиация врага после определенных событий рассредоточена по разным аэродромам, иногда они совершают перелеты. Основной аэродром базирования - это Энгельс.

"Ракетный голод" в России-что известно

Как сообщал УНИАН, по словам руководителя пресс-центра Сил обороны юга Натальи Гуменюк, запас высокоточных ракет у россиян близок к критически малому.

По данным Генштаба, с февраля 2022 года Россия использовала не менее 50% своего запаса зенитных ракет дальнего радиуса действия.

В то же время в Генштабе отмечали, что в июне Россия планирует начать серийное производство стратегических крылатых ракет воздушного базирования типа Х-50, что позволит оккупантам осенью активизировать ракетные удары по территории Украины.

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