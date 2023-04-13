Россия решила наладить выпуск крылатых ракет, запасы которых сильно истощились за осень-зиму.

В России планируют развернуть серийное производство крылатых ракет Х-50. Вероятно, враг планирует новую кампанию массированных ракетных ударов по Украине. Об этом заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громова на брифинге.

"По имеющимся данным, в июне этого года РФ планирует приступить к серийному производству стратегических крылатых ракет воздушного базирования типа Х-50, что позволит Кремлю осенью активизировать ракетные удары по территории нашей страны", – рассказал Громов.

Кроме того, по украинским данным, с начала полномасштабной фазы войны Россия истратила уже около половины своих зенитных ракет дальнего радиуса действия – не менее 8 тысяч.

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Украинские военные аналитики полагают, что в среднесрочной перспективе Россия не сможет восполнить эти потери. А это уже поставит под вопрос обороноспособность России на Дальнем Востоке и на границе со странами НАТО.

Российская кампания массированных ракетных атак по Украине

С 10 октября 2022 года российская армия перешла к новой стратегии войны. Вместо нанесения ударов по военным объектам, Россия начала наносить массированные ракетные и дроновые удары по объектам энергетики Украины с целью оставить страну без коммунальной инфраструктуры в разгар зимы.

После серии массированных ракетных ударов украинской энергосистеме был причинен значительный урон, что привело к вынужденным веерным отключениям. Особенно тяжелая ситуация сложилась в Киеве к середине зимы.

Однако если сначала россияне использовали около сотни ракет в одном залпе, то уже к концу декабря с каждым новым обстрелом количество выпускаемых ракет начало уменьшаться. В феврале Россия практически отказалась от этой стратегии, вернувшись к точечным ударам небольшим количеством ракет.

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