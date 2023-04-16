Россияне изменили тактику - вместо массированных ракетных ударов по всей территории Украины, они бьют по отдельным регионам ракетами и управляемыми авиационными бомбами.

Ночью и днем на Пасху в Украине наблюдали за чрезвычайно высокой активностью вражеской российской авиации. Об этом сообщил спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины в эфире информационного телемарафона.

По его словам, все ожидали на Пасху массированных обстрелов всей территории Украины, когда враг применяет весь стратегический потенциал крылатых ракет. Но сейчас, добавил он, враг изменил тактику: атаки стали более локальными, по отдельным регионам, где враг атакует и ракетами, и управляемыми авиационными бомбами – всем имеющимся у него вооружением.

"Все ожидали, что будет на Пасху, будут ли массированные обстрелы... Мы видим, что с весны враг прежде всего атакует восточные, юго-восточные и северные области, куда может достать тем оружием, там и атакует. Сегодня с ночи чрезвычайно большая активность авиации, реактивная артиллерия само собой, С-300. Около 20 самолетов в воздухе в настоящее время было... Обстрелы на Пасху есть. Не по всей территории, но есть", - акцентировал Игнат.

Также спикер командования ВС ВСУ ответил на вопрос ведущего, сколько еще ракет С-300, которыми враг атакует прифронтовые районы страны, осталось у россиян и как много они их могут изготавливать.

"Они (РФ - УНИАН) являются производителями С-300. Еще несколько месяцев назад публиковало Главное управление разведки Министерства обороны информацию о 7 тысячах тех ракет, которые у них есть на хранении. Уже использовано немало из этой цифры. Но все равно это много. Здесь надо понимать, в каком состоянии эти ракеты...как они хранились, не отсырели и прочее. Поэтому, здесь нельзя сказать, сколько их боеготовых. Могут изготавливать и С-300, и С-400, к сожалению", - пояснил Игнат.

Он добавил, что также недавно была информация о возобновлении РФ производства ракеты Х-50, которая является аналогом ракеты Х-101. "Возможно, поэтому взялись за нее, потому что имеют из чего делать и она дешевле", - пояснил он.

Война в Украине - угроза ракетных ударов

Как сообщал УНИАН, 14 апреля в Воздушных силах ВСУ допустили ракетный обстрел со стороны российских оккупантов на Пасху. Украинцев призвали быть готовыми к такому варианту, беречь себя и прислушиваться к сигналам воздушной тревоги. В тот же день оккупанты обстреляли Славянск в Донецкой области по меньшей мере семью ракетами С-300. Враг попал в три пятиэтажных дома, один из них частично разрушен, а в двух - произошло возгорание.

В ОК "Юг" также предупреждали о возможности массированного ракентного удара на Пасху. По словам Натальи Гуменюк, оккупанты усилили психологическое и огневое давление на украинцев, а эскалация ситуации может произойти именно в праздничные дни.

Говоря о ситуации в Черном море по состоянию на первую половину дня 16 апреля Гуменюк отметила, что российская корабельная группировка продолжает маневры, но скрывается в безопасном для себя районе. На боевом дежурстве находились два подводных ракетоносителя, снаряженных 8 ракетами типа "Калибр".

Между тем, заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов заявлял, что в июне РФ планирует начать серийное производство стратегических крылатых ракет воздушного базирования типа Х-50, что позволит Кремлю осенью активизировать ракетные удары по территории нашей страны.

Вас также могут заинтересовать новости: