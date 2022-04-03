Президент Европейского совета заявил, что шокирован кадрами зверств оккупантов на Киевщине.

В Евросоюзе увидели фото "Бучанской резни" и готовят новые санкции против РФ. Президент Европейского совета Шарль Мишель заявил, что он шокирован фотографиями зверств российских военных на освобожденной Киевщине.

Об этом он рассказал на своей странице в Twitter.

К своему сообщению Мишель добавил хэштег "Бучанская резня". По словам президента Европейского совета, ЕС помогает Украине и неправительственным организациям собрать необходимые доказательства для привлечения РФ к ответственности в международных судах.

"Дальнейшие санкции и поддержка ЕС уже "в пути", - отметил он и завершил свое сообщение словами "Слава Украине!".

"Бучанская резня": что известно о зверствах оккупантов на Киевщине

1 апреля мэр Бучи Анатолий Федорук подтвердил, что украинские военные выгнали российских оккупантов. Отступая, россияне минировали гражданские сооружения, объекты инфраструктуры и некоторые участки в пределах населенного пункта.

В освобожденном городе украинские военные начали зачистку территории от диверсантов и российских пособников.

Вечером 2 апреля заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что всю Киевскую область освобожден от российских оккупантов.

После этого стала появляться информация о зверствах оккупантов. Русские убивали и насиловали, издевались и пытали людей. Дмитрий Комаров показал ужасные кадры из Бучи и рассказал, что жители просто плачут, когда видят хлеб. На шокирующих фото из Бучи, которые впоследствии появились в сети, можно увидеть, что оккупанты убивали связанных людей. Украинцев хоронили в братских могилах. Некоторые трупы оставались прямо посреди улиц.

Глава МИД Британии заявила, что она шокирована зверствами россиян в Буче и других городах. Впоследствии Подоляк показал убитых украинцев и обратился к лидерам Европы, чтобы те увидели настоящий ад 21 века. Кроме этого Кулеба призвал миссию Международного уголовного суда приехать в Буче для сбора доказательств.