Сейчас в Буче проходит зачистка и проверка – работают полиция и саперы.

Известный украинский ведущий программы "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров зашел в город Буча в первой колонне патрульной полиции. Он рассказал, как люди плачут при виде хлеба, которого не видели месяц. Накануне город освободили от российских оккупантов.

Ведущий показал, где был командный пункт российской армии. Также он подчеркнул, что в городе сейчас очень много мин. Сейчас в Буче проходит зачистка и проверка – работают полиция и саперы.

"Что сказать... Бедные люди... Мы ехали и видели огромное количество мирных жителей мертвых на дорогах... Молодые, пожилые... Они навсегда остались на улицах родного города. Очень много трупов", - говорит Комаров.

По его словам, люди плакали при виде хлеба, им нечего было есть.

"Вы не поверите, люди плачут при виде хлеба... Месяц не видели хлеба", - добавил ведущий.

В комментарии ведущему военный рассказал, что в городе много трупов с завязанными руками. Это означает, что люди сопротивлялись, оккупанты их расстреляли.

Напомним, 1 апреля ВСУ освободили Бучу и еще почти 30 населенных пунктов.

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