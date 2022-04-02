Судя по всему, оккупанты убивали в городе безоружных мирных жителей.

Появились кадры из Бучи, свидетельствующие о новых преступлениях российских военных.

В частности, фото опубликовал советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Буча, Киевская область. На улицах лежат тела людей со связанными руками, застреленных российскими солдатами. Эти люди не были военными. У них не было оружия. Они не представляли угрозы. Сколько еще таких случаев происходит прямо сейчас на оккупированных территориях", - написал он на своей странице в Twitter.

"Россия ведет войну на уничтожение народа. Но мы не просим сострадания. Мы не просим лайков в соцсетях. И мы точно не просим воевать с Россией за нас. Мы просим только одного: дайте нам оружие, чтобы мы могли защитить своих людей. Все остальное мы сделаем сами", - добавил Подоляк.

Освобождение Бучи: что известно

Как сообщал УНИАН, 1 апреля мэр Бучи Анатолий Федорук подтвердил, что украинские военные выгнали российских оккупантов.

Отступая, россияне минировали гражданские сооружения, объекты инфраструктуры и некоторые участки в пределах населенного пункта.

В освобожденном городе украинские военные начали зачистку территории от диверсантов и российских пособников.

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