Россия хуже ИГИЛ, подчеркнул Кулеба.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал миссию Международного уголовного суда приехать в Буче для сбора доказательств.

Об этом глава МИД Украины заявил в воскресенье, 3 апреля, в эфире британского радио Times UK radio, информирует Telegram-канал МИД.

Министр подчеркнул, что эти доказательства будут использованы в международных и иностранных судах для привлечения к ответственности тех, кто совершил эти зверства.

Кулеба сообщил, что МИД Украины уже направил соответствующий запрос в Международный уголовный суд.

"Невозможно было представить такое в ХХІ веке, но это происходит на наших глазах. Россия хуже ИГИЛ", - подчеркнул Кулаба.

Как сообщал УНИАН, перед этим Кулеба заявил, что "бучанская резня" была преднамеренной, россияне стремятся уничтожить как можно больше украинцев.

Он озвучил требование к G7: ввести эмбарго на нефть, газ, уголь; закрыть все порты для российских судов и товаров; отключить все российские банки от SWIFT.

Освобождение Бучи: что известно

1 апреля мэр Бучи Анатолий Федорук подтвердил, что украинские военные выгнали российских оккупантов. Отступая, россияне минировали гражданские сооружения, объекты инфраструктуры и некоторые участки в пределах населенного пункта.

В освобожденном городе украинские военные начали зачистку территории от диверсантов и российских пособников.

Вечером 2 апреля заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что всю Киевскую область освободили от российских оккупантов.

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