Советник главы ОП призывает ввести эмбарго на энергоресурсы РФ.

Советник главы Офиса президента, член украинской переговорной группы Михаил Подоляк показали зверства оккупантов на Киевщине и обратился к европейским партнерам.

Об этом он написал в Twitter.

"Киевская область. Ад 21 века. Тела расстрелянных мужчин и женщин со связанными руками. Самые ужасные преступления нацизма снова в Европе. Это намеренно сделала Россия. Введите эмбарго на энергоресурсы, закройте порты. Остановите убийства сейчас", - написал Подоляк.

Он также опубликовал серию фотографий убитых украинцев, с которыми жестоко расправились российские оккупанты.

Впоследствии в Telegram он подробно рассказал о бучанскую резню.

"Главное, по мнению наших европейских партнеров, – не спровоцировать россиян? (Злая ирония). Главное, чтобы Третья мировая не началась? Главное, чтобы русские не обиделись и не использовали... Что не использовали? Ракеты, авиабомбы, танки, что не совершали массовые убийства гражданских, бомбардировки жилых кварталов, массовые расстрелы, как в концентрационных лагерях? Что они еще не использовали? Как итог, мир получил тотальный неописуемый страх античеловечности в Буче, Ирпене, Гостомеле. Сотни, тысячи убитых, разодранных, изнасилованных, связанных, вновь изнасилованных и убитых. Сотни, тысячи мирных граждан Украины. Убиты с особым зверством", - написал Подоляк.

Кроме того, он раскритиковал "очень крутых и всезнающих" вчерашних и сегодняшних лидеров, "которые сытно едят и спокойно спят сейчас в своих кроватях".

"Нет ли у вас желания внимательно посмотреть на этот фотоархив ада - XXI, устроенного русскими в Киевской области? Хотели ли Сребреницу XXI века? Получили? Довольны? Хотели ли реинкарнировать Треблинку, поощряя "русский мир"? Хотели вспомнить, что такое адский ужас рабочих крематориев, заживо сжигающих людей, потому что они украинцы? Попытаетесь снова отвернуться? Организовать очередной саммит, чтобы побеспокоиться и покачать головой?", - спросил Подоляк.

Он призвал европейских политиков внимательно посмотреть на тысячи разодранных, изнасилованных, сожженных украинцев.

"А теперь еще раз скажите всему миру о том, что РФ – это нормально, это бизнес, что нельзя запрещать Рахманинова. Посмотрите и скажите. Или отвернитесь. Ведь главное - не спровоцировать. А они пусть массово режут украинцев", - добавил Подоляк.

Напомним, российские войска рано утром 24 февраля ворвались в Украину.

Сначала враг бомбил военные объекты, а затем атаковал и мирные населенные пункты, в частности, те, которые находятся под Киевом. Были бои за Гостомельский аэропорт также боевые действия шли на Житомирской трассе, в Буче и в Ирпене. Противнику удалось захватить некоторые населенные пункты.

2 апреля заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что вся Киевская область освобождена от врагов.

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