Взрывотехники проводят осмотр мест военных преступлений РФ и изымают взрывоопасные предметы и боеприпасы, которые не детонировали.

В освобожденном городе Буча Киевской области спецподразделения Национальной полиции Украины начали зачистку территории от диверсантов и пособников российских войск.

Об этом в Facebook сообщает Национальная полиция Украины.

Отмечается, что в городе работают бойцы заведенного полка специального назначения Нацполиции "САФАРИ", в состав которого вошли представители подразделений полиции особого назначения, бойцы "КОРДа" и "Тор", а также специалисты взрывотехнической службы.

"Правоохранители проверяют каждый двор и укрытие, общаются с людьми и оказывают помощь местным жителям. Горожане, которым пришлось пережить ужас оккупации, максимально содействуют правоохранителям. Полицейские делают все возможное, чтобы восстановить правопорядок на освобожденных территориях, чтобы местные жители как можно быстрее смогли вернуться в родной город", - сообщает полиция.

Также отмечается, что специалисты взрывотехнической службы проводят осмотр мест военных преступлений РФ и изымают взрывоопасные предметы и боеприпасы, которые не детонировали.

Как сообщал УНИАН, 1 апреля Вооруженные Силы Украины освободили Бучу и еще почти 30 населенных пунктов.

В Генштабе ВСУ отметили, что во время отступления из Бучи оккупанты заминировали гражданские сооружения, объекты инфраструктуры и некоторые участки в пределах населенного пункта.

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