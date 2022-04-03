Министр иностранных дел Элизабет Трасс поделилась впечатлениями после полученной информации о преступлениях российской армии в Буче и других ранее захваченных городах РФ под Киевом.
Об этом она написала в Twitter.
"Шокирована зверствами в Буче и других городах Украины. Сообщения о нападениях на невинных мирных жителей отвратительны. Великобритания сотрудничает с другими для сбора доказательств по расследованию военных преступлений. Виновные будут привлечены к ответственности", - написала Трасс.
Вечером появилась информация от Генштаба ВСУ об окончательном освобождении всей Киевской области от российских оккупантов.
Во время зачистки от ДРГ и неразорвавшихся боеприпасов в Буче украинские защитники нашли десятки тел убитых гражданских на дорогах города, а также братскую могилу с более 280 телами мирных жителей с признаками насильственной смерти.
На обочинах валялись тела застреленных женщин, которые оккупанты не успели сжечь.
Также нашли убитой старосту села Мотыжин Бучанского района вместе с мужем и сыном.