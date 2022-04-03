Виновные будут привлечены к ответственности, пообещала Трасс.

Министр иностранных дел Элизабет Трасс поделилась впечатлениями после полученной информации о преступлениях российской армии в Буче и других ранее захваченных городах РФ под Киевом.

Об этом она написала в Twitter.

"Шокирована зверствами в Буче и других городах Украины. Сообщения о нападениях на невинных мирных жителей отвратительны. Великобритания сотрудничает с другими для сбора доказательств по расследованию военных преступлений. Виновные будут привлечены к ответственности", - написала Трасс.

Вечером появилась информация от Генштаба ВСУ об окончательном освобождении всей Киевской области от российских оккупантов.

Во время зачистки от ДРГ и неразорвавшихся боеприпасов в Буче украинские защитники нашли десятки тел убитых гражданских на дорогах города, а также братскую могилу с более 280 телами мирных жителей с признаками насильственной смерти.

На обочинах валялись тела застреленных женщин, которые оккупанты не успели сжечь.

Также нашли убитой старосту села Мотыжин Бучанского района вместе с мужем и сыном.

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