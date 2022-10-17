В Европарламенте озвучили новый вариант военной помощи Украине в борьбе против российской агрессии. Странам Запада предложили сдавать современное вооружение в аренду нашей стране.
Об этом в интервью порталу Welt рассказал председатель комитета по иностранным делам в Европарламенте Дэвид Макаллистер.
Именно этот чиновник предложил идею с арендой вооружения. Средства для оплаты за нее мог бы предоставить Европейский Союз. А по истечению времени аренды Украина должна вернуть технику. Правда, Макаллистер не уточнил, как быть, если вооружение уничтожат на поле боя.
Отдельно политик призвал страны-члены Евросоюза увеличить военную поддержку Украины: "Все государства-члены должны предоставить свою справедливую долю военной помощи. Дальнейшее колебание продлит войну и будет стоить жизни ни в чем не повинным гражданам Украины".
В Welt отметили, что Макаллистер, скорее всего, намекал на Францию и Италию. Их военную помощь Украине в Брюсселе считают "совершенно недостаточной".
Поставки оружия в Украину: последняя информация
В НАТО 13 октября сообщили, что наша страна получит современные средства ПВО. "Мы усилим нашу поддержку, и в частности, мы предоставим больше систем противовоздушной обороны Украине", — заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг.
Германия в тот же день объявила о поставках 16 самоходных артиллерийских установок Zuzana в рамках совместного проекта с Данией и Норвегией. Пакет помощи также включает 130 полевых обогревателей, 36 машин скорой помощи, 100 тысяч аптечек и сухпайки.
В США 15 октября сообщили о выделении вооружения для Украины на сумму $725 миллионов. Поставки включают 200 броневиков HMMWV и почти 30 тысяч артиллерийских снарядов.
По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, Испания предоставит нашей стране четыре системы ПВО Hawk.