Средства на это может выделять ЕС.

В Европарламенте озвучили новый вариант военной помощи Украине в борьбе против российской агрессии. Странам Запада предложили сдавать современное вооружение в аренду нашей стране.

Об этом в интервью порталу Welt рассказал председатель комитета по иностранным делам в Европарламенте Дэвид Макаллистер.

Именно этот чиновник предложил идею с арендой вооружения. Средства для оплаты за нее мог бы предоставить Европейский Союз. А по истечению времени аренды Украина должна вернуть технику. Правда, Макаллистер не уточнил, как быть, если вооружение уничтожат на поле боя.

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Отдельно политик призвал страны-члены Евросоюза увеличить военную поддержку Украины: "Все государства-члены должны предоставить свою справедливую долю военной помощи. Дальнейшее колебание продлит войну и будет стоить жизни ни в чем не повинным гражданам Украины".

В Welt отметили, что Макаллистер, скорее всего, намекал на Францию и Италию. Их военную помощь Украине в Брюсселе считают "совершенно недостаточной".

Поставки оружия в Украину: последняя информация

В НАТО 13 октября сообщили, что наша страна получит современные средства ПВО. "Мы усилим нашу поддержку, и в частности, мы предоставим больше систем противовоздушной обороны Украине", — заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг.

Германия в тот же день объявила о поставках 16 самоходных артиллерийских установок Zuzana в рамках совместного проекта с Данией и Норвегией. Пакет помощи также включает 130 полевых обогревателей, 36 машин скорой помощи, 100 тысяч аптечек и сухпайки.

В США 15 октября сообщили о выделении вооружения для Украины на сумму $725 миллионов. Поставки включают 200 броневиков HMMWV и почти 30 тысяч артиллерийских снарядов.

По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, Испания предоставит нашей стране четыре системы ПВО Hawk.

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