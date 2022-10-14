Министр подчеркнул, что сегодня противовоздушная оборона является приоритетом не только для Украины, но и для всей Европы.

Испания приняла решение предоставить Украине четыре системы ПВО Hawk.

Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников в Тwitter.

"Я благодарен моей испанской коллеге Маргарите Роблес за решение предоставить четыре системы противовоздушной обороны HAWK. Это быстрая реакция на запрос Украины на встрече "Рамштайн-6", – написал министр.

Видео дня

Также Резников подчеркнул, что сегодня противовоздушная оборона является приоритетом не только для Украины, но и для всей Европы.

Рамштайн 12 октября в Брюсселе - что известно

12 октября в Брюсселе состоялось заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины ("Рамштайн-6").

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Украина получит новые системы противовоздушной обороны так быстро, как только физически их удастся доставить. Он подчеркнул, что есть воля сделать все возможное для усиления противовоздушной обороны Украины.

При этом председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли рассказал о планах создания комплексной (интегрированной) системы противоракетной обороны для Украины. Эта система будет сконструирована так, чтобы обеспечивать защиту для приоритетных объектов в Украине.

Великобритания передаст Украине ракеты средней дальности "воздух-воздух", известные как AMRAAM. Эти ракеты будут поставлены для системы противовоздушной обороны NASAMS, которую Украине пообещали передать Соединенные Штаты.

Нидерланды передадут Украине ракеты для усиления противовоздушной обороны на общую сумму в 15 миллионов евро.

Вас также могут заинтересовать новости: