Сроки предоставления помощи не указываются.

Германия в рамках совместного проекта с Данией и Норвегией передаст Украине 16 самоходных гаубиц Zuzana.

Об этом сообщается на сайте правительства ФРГ.

Кроме того, Германия собирается передать Украине 130 полевых обогревателей, 36 машин скорой помощи, 100 тысяч аптечек и сухпайки.

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Как сообщал УНИАН ранее, Германия пообещала передать украинской армии дополнительные гаубицы Panzerhaubitze 2000 и реактивные системы залпового огня MARS II.

САУ Zuzana для Украины

Zuzana-2 - самоходная артиллерийская установка, построенная на колесном шасси 8x8. Оснащена 155-мм гаубицей с длиной ствола в 52 калибра и максимальной дальностью стрельбы 41 километр.

Автоматическая система зарядки позволяет производить 6 выстрелов в минуту или 16 выстрелов за 3 минуты.

Как сообщал УНИАН, в начале октября Дания, Словакия, Норвегия и Германия подписали письмо о намерении совместно сделать финансовый взнос для производства и передачи Украине словацких самоходных артиллерийских установок Zuzana 2.

Страны согласились сделать взнос на общую сумму около 685 миллионов крон (около 92 миллионов евро).

9 октября стало известно, что Словакия передала Украине две САУ Zuzana-2.

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