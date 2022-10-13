Германия в рамках совместного проекта с Данией и Норвегией передаст Украине 16 самоходных гаубиц Zuzana.
Об этом сообщается на сайте правительства ФРГ.
Кроме того, Германия собирается передать Украине 130 полевых обогревателей, 36 машин скорой помощи, 100 тысяч аптечек и сухпайки.
Как сообщал УНИАН ранее, Германия пообещала передать украинской армии дополнительные гаубицы Panzerhaubitze 2000 и реактивные системы залпового огня MARS II.
САУ Zuzana для Украины
Zuzana-2 - самоходная артиллерийская установка, построенная на колесном шасси 8x8. Оснащена 155-мм гаубицей с длиной ствола в 52 калибра и максимальной дальностью стрельбы 41 километр.
Автоматическая система зарядки позволяет производить 6 выстрелов в минуту или 16 выстрелов за 3 минуты.
Как сообщал УНИАН, в начале октября Дания, Словакия, Норвегия и Германия подписали письмо о намерении совместно сделать финансовый взнос для производства и передачи Украине словацких самоходных артиллерийских установок Zuzana 2.
Страны согласились сделать взнос на общую сумму около 685 миллионов крон (около 92 миллионов евро).
9 октября стало известно, что Словакия передала Украине две САУ Zuzana-2.