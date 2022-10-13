Генеральный секретарь Альянса отметил, что союзники и партнеры будут поддерживать Украину столько, сколько это будет необходимо.

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг подтвердил, что Украина получит больше систем противовоздушной обороны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Столтенберг сказал на совместном брифинге с министром обороны США Ллойдом Остином в Брюсселе в рамках заседания министров обороны стран-членов Альянса.

"Я приветствую беспрецедентную поддержку, которую Соединенные Штаты оказали Украине, а также беспрецедентную поддержку, которую европейские союзники, Канада и партнеры оказывают Украине. Я также считаю, что это очень важное сообщение, которое вчера озвучили союзники и партнеры НАТО на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины, что мы будем на стороне Украины столько, сколько будет нужно", - заявил Столтенберг.

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"Мы усилим нашу поддержку, и в частности, мы предоставим больше систем противовоздушной обороны Украине", - подчеркнул генеральный секретарь Альянса.

Заседание "Рамштайн": что известно

Как сообщал УНИАН, 12 октября министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин заявил, что на шестом заседании в формате "Рамштайн" обсуждался вопрос о продолжении поставок вооружения и подготовки украинских военных.

Остин также заявил, что украинские военные изменили динамику войны, которую развязала Россия, поддержка Украины усилится.

Министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин заявил, что Украина получит новые системы противовоздушной обороны так быстро, как только физически их удастся доставить. Он подчеркнул, что есть воля сделать все возможное для усиления противовоздушной обороны Украины.

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