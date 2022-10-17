В рамках миссии военной помощи предусматривается подготовка до 15 тыс. украинских воинов, отметил журналист.

Министры иностранных дел стран-членов Европейского Союза договорились создать миссию военной помощи для Украины.

Об этом сообщил журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в Twitter.

"Министры иностранных дел ЕС теперь договорились о военной тренировочной миссии для Украины. Она должна подготовить до 15 тыс. украинских солдат на территории ЕС. Начало должно быть в середине ноября", - заявил Йозвяк.

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Как сообщал УНИАН, 30 августа вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель заявил, что в Евросоюзе работают над определением параметров будущей военной миссии для обучения и подготовки украинских военных.

7 октября лидеры стран-членов Европейского Союза достигли консенсуса насчет начала учебной миссии для военнослужащих Вооруженных сил Украины.

16 октября стало известно, что Франция предоставит нашему государству системы противовоздушной обороны и расширит программу обучения бойцов украинской армии.

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