Украина получит новую военную помощь от США.

Обновлено:CNN со ссылкой на Госдеп США сообщает, что президент США Джо Байден уже утвердил выделение дополнительной помощи Украине в размере 725 миллионов долларов.

Президент США Джо Байден объявил о новой военной помощи суммой 725 миллионов долларов, которая будет передана для Вооруженных сил Украины.

Соответствующий документ опубликован на сайте Белого дома.

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"В соответствии с полномочиями, предоставленными мне как президенту Конституцией и законами Соединенных Штатов Америки делегирую Государственному секретарю полномочия руководить изъятием до 725 миллионов долларов США на предметы оборонного назначения и услуги Министерства обороны, а также военные учения и подготовку, чтобы оказать помощь Украине", - сказано в сообщении.

Как сообщается на сайте Петагона, в новом пакете военной помощи будут:

Более 200 многоцелевых транспортных средств высокой мобильности (HMMWV);

23000 артиллерийских снарядов калибра 155 мм;

500 высокоточных 155-мм артиллерийских снарядов;

5 тысяч артиллерийских снарядов RAAM;

высокоскоростные противорадиолокационные ракеты HARM;

дополнительные боеприпасы систем HIMARS.

5000 единиц противотанкового оружия;

стрелковое оружие и более 2 000 000 патронов к стрелковому оружию;

медицинские принадлежности.

Военная помощь Украине от США: что известно

Ранее издание Reuters сообщало, что США отправят Украине боеприпасы и армейские грузовики Humvee в рамках нового пакета помощи на 725 млн долларов.

4 октября президент США Джозеф Байден объявил о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на сумму 625 миллионов долларов.

В частности, президент Байден пообещал продолжать поддерживать Украину, когда она защищается от российской агрессии, столько, сколько это будет нужно.

Министр обороны Украины Алексей Резников отметил, что новый пакет военной помощи США поможет ВСУ еще эффективнее освобождать Украину от оккупантов.