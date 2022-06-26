Российские оккупанты похищают в Энергодаре Запорожской области людей и требуют выкуп по 50 тыс. гривен за освобождение.
Об этом мэр Энергодара Дмитрий Орлов сообщил в Telegram.
"Бизнес на крови делают рашисты в оккупированном Энергодаре и ближайших селах района. Сейчас в плену находятся сотни жителей города. Из них значительная часть - это квалифицированные работники Запорожской атомной электростанции. Людей пытают током, бьют, содержат в заключении неделями, а иногда даже месяцами. Требуют признаваться в "противоправной деятельности", в частности, участии в самообороне города, хранении оружия, называть фамилии других своих "сообщников", - отметил Орлов.
По его словам, российским оккупантам на самом деле безразлично, какую позицию занимает заключенный человек, кем работает и вообще принимал ли участие в самообороне Энергодара.
"Это просто повод. Если кто-то попал под их жернова, то выйти на волю без моральных, физических или материальных потерь удается крайне редко. Если раньше похищали только мужчин, то сейчас в плен попадают и женщины", - заявил он.
"Кроме так называемых "политических" заключенных, у оккупантов есть еще одно большое направление деятельности - похищение ради денег. Стандартная такса орков по району за освобождение заключенного под любым предлогом человека - 50 тысяч гривен. Эти деньги требуют уплатить самих пленных или их родственников", - подчеркнул Орлов.
Он отметил, что за последние две недели ситуация в оккупированном Энергодаре только обострилась.
Ранее Дмитрий Орлов отмечал, что российские оккупанты начали активнее применять репрессии к украинским работникам захваченной Запорожской атомной электростанции, которая расположена в городе.
24 июня мэр сообщал, что АЭС работает в украинской энергосети, ее обслуживает наш персонал, но в то же время там есть российские оккупанты и представители "Росатома".
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