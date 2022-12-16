В воздух поднялись истребители и штурмовики.

На территории Беларуси зафиксировали взлеты сразу нескольких самолетов. Сюда относятся и истребители, среди которых один носитель гиперзвуковых ракет "Кинжал".

О передвижениях российской авиации в РБ сообщили наблюдатели из группы "Беларускі Гаюн". Взлеты начали фиксировать в 10 утра. Первым в воздух поднялся ДРЛО Ил-76 А-50У "Сергей Атаянц". Этот самолет используется для управления истребительной и ударной авиацией при наведении на воздушные, наземные и морские цели.

Следом наблюдатели зафиксировали взлет одного истребителя и штурмовика Су-25. А далее в воздух подняли МиГ-31К — один из трех самолетов с модификацией для применения "Кинжалов", расположенных на территории Беларуси рашистами.

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Последний взлет истребителя произошел в 10:30 в Барановичах. Авиацию также задействовали на аэродромах в Мачулищах и Лиде. Вполне возможно, что это подготовка к новой волне ударов. Тем временем воздушная тревога продолжается по всей Украине.

Массированная ракетная атака оккупантов 16 декабря

О подготовке к пускам ракет стало известно примерно в 8:30 утра. После этого во всех областях Украины зазвучали сигналы воздушной тревоги. Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что ожидается атака 60 ракетами.

Рашисты ударили по Харькову, Кривому Рогу и Запорожской области. Основной целью агрессора были объекты энергетической инфраструктуры. По ним оккупанты попали на востоке и юге.

По словам министра энергетики Германа Галущенко, возможны падения генерации электроэнергии. В связи с этим будут применяться экстренные отключения света.

В Киеве тоже звучали взрывы и сообщалось о работе ПВО. Сейчас передвижение на всех ветках метро столицы остановлено, а станции работают в качестве укрытий.

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