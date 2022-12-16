Подземные станции метрополитена работают как укрытия.

В Киеве движение метро временно остановлено на всех линиях. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Движение метро временно остановлено на всех ветках. Подземные станции работают как укрытия", - отметил он.

Кличко напомнил, что воздушная тревога продолжается и призвал горожан оставаться в укрытиях. "О возобновлении движения сообщим дополнительно", - добавил мэр.

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Война в Украине - ракетный удар 16 декабря

Как сообщал УНИАН, сейчас идет масштабная российская ракетная атака по Украине.

Мэр Киева сообщил о взрывах в Деснянском, Днепровском и Голосеевском районах столицы. Также известно о попадании по трем объектам критической инфраструктуры на Харьковщине, в частности в Харькове.

На Киевщине вблизи города Буча, силами противовоздушной обороны сбит вражескую ракету. В Киеве и Полтавщине сработала ПВО. Мэры сообщили об обесточивании Харькова и Полтавы.

С начала атаки враг нанес по Запорожью около 12 ракетных ударов. В Кривом Роге вражеская ракета попала в жилой дом.