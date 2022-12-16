В настоящее время россияне используют Беларусь в качестве полигона для обучения своих "мобиков".

Для нового наступления России с территории Беларуси оккупантам надо насобирать не менее 35 тысяч военных, сейчас их там в три раза меньше.

Как отметил аналитик Defense Express Иван Киричевский, о подготовке Беларуси принять прямое участие в войне против Украины могут свидетельствовать не только количество террористов, но и другие "специфические моменты".

Если россияне действительно будут готовить атаку со стороны Беларуси, то колонны войск должны быть "смешанные" – то есть, совместно в боевых порядках должны идти и военные Лукашенко, и российские "чмобики", отметил эксперт.

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"Полигоны в Беларуси, где могла бы разворачиваться мобилизационная подготовка армии Беларуси, сейчас заняты для обучения мобилизованных русских. Судя по всему, россияне для своих "чмобиков" начали выгребать даже какие-то "излишки" амуниции со складов беларусских военных. Поэтому на данном этапе исключается сценарий, что именно войска Лукашенко будут главной "ударной силой" нового наступления на север Украины. Скорее – что войска Лукашенко будут "вспомогательной силой" для войск армии РФ", – предположил Киричевский.

По словам Киричевского, реальным "звоночком" в этом контексте будут выступать учения в стиле "беларусская армейская авиация тренируется поддерживать сухопутные войска РФ", или: "инженерные войска Беларуси обеспечивают наступление российских войск".

Также существенным признаком к подготовке к вторжению будет покраска беларусских танков под "пиксель" ВСУ или установление дополнительной "брони" на технике от ударов украинского вооружения.

В случае подготовки к наступлению Россия будет перебрасывать дополнительное вооружение именно беларусским войскам. Эксперт предполагает, что при таком сценарии будет изыматься и автотехника гражданских предприятий.

Наступление Беларуси – что известно

Генштаб не исключает, что беларусскую армию привлекут к новому наступлению русских на север Украины.

До этого времени Беларусь оказывала РФ техническую поддержку и передавала вооружение, служа одновременно логистическим "хабом" для российских сил.

Накануне, 13 декабря, в пограничной службе заявили, что ситуация на границе с Беларусью "остается неизменной и подконтрольной".

По поручению Лукашенко в стране начали проверять боевую готовность войск – разворачивают новое вооружение и проверяют его мощности.

Генерал Валерий Залужный считает, что Россия готовит 200 тысяч резервистов для нового наступления на Украину, в том числе и на Киев: "Я изучал историю двух чеченских войн – все было так же. Возможно, они не так хорошо оснащены, но они все равно представляют для нас проблему. По нашим оценкам, у них есть резерв в 1,2-1,5 млн человек. Россияне готовят около 200 тыс. новых солдат. Я не сомневаюсь, что они снова пойдут на Киев".

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