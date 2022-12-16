Предварительно, под ракетным ударом оказался инфраструктурный объект, сообщил мэр.

Утром в пятницу, 16 декабря, в Харькове прогремела серия взрывов.

Как сообщил мэр города Игорь Терехов, предварительно, под ракетным ударом оказался инфраструктурный объект:

"Могут быть проблемы с электричеством. Будьте осторожны и находитесь в укрытиях".

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что оккупанты нанесли три удара по критической инфраструктуре Харьковской области.

"По предварительной информации, пострадавших нет", – отметил он.

Позже Синегубов уточнил, что "есть попадание в объекты критической инфраструктуры в Чугуевском районе. Предварительно - без пострадавших".

"Возможны перебои с электроснабжением", - предупредил он.

Новая массированная атака России 16 декабря

Как сообщалось, утро 16 декабря для Украины началось с воздушной тревоги: ее объявили во всех областях в связи с запуском россиянами ракет.

По информации, главы Николаевской ОВА Виталия Кима, Россия запустила около 60 ракет:

"Ожидаем около 60 шт. На севере уже над территорией Украины часть. Также думаю, что наша ПВО собьет 50+ минимум", – написал он.

Председатель Житомирской ОВА Виталий Бунечко предупредил об угрозе массированного ракетного удара.

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