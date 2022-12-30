В свою очередь, Россия нанесла 85 ракетных и 35 авиационных ударов по Украине. Также оккупанты совершили 63 обстрела из РСЗО.

В течение предыдущих суток Вооруженные Силы Украины поразили 5 пунктов управления, 5 районов сосредоточения живой силы и склад боеприпасов российских оккупантов.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. Отмечается, что авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения, военной техники и удар по позиции зенитно-ракетного комплекса противника

"А наши подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 5 пунктов управления, 5 районов сосредоточения живой силы и склад боеприпасов оккупантов", - говорится в сообщении.

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В свою очередь россияне вчера нанесли 85 ракетных и 35 авиационных ударов по Украине, добавили в Генштабе. Также оккупанты совершили 63 обстрела из реактивных систем залпового огня.

При этом отмечается, что остается опасность авиационных и ракетных ударов по критической инфраструктуре Украины. "Российские оккупанты продолжают терроризировать гражданское население Украины", - сказано в сообщении.

Война в Украине - последние новости

Ранее в Генштабе сообщили, что потери России в Украине снова выросли. В результате удара украинских войск по вражеским позициям вблизи Бердянска Запорожской области ликвидированы десятки оккупантов. После огневого поражения подразделениями Сил обороны вражеских позиций в районе Бердянска ликвидировано более 50 оккупантов.

А вчера утром Россия нанесла очередной массированный ракетный удар по территории Украины. По данным Генштаба ВСУ, Силы противовоздушной обороны уничтожили 54 ракеты из более 69, выпущенных российскими оккупантами

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