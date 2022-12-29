Воздушная тревога длительная, ее объявили после 6:00.

Утром в четверг, 29 декабря, объявлена воздушная тревога во всех областях. Как сообщило оперативное командование "Юг", в 5:33 воздушная тревога объявлена в южных областях. Позже тревога распространилась на все области.

В ОК "Юг" сообщили, что россияне вывели на боевое дежурство в Черное море два надводных ракетоносителя. В готовности к пуску находятся 16 "Калибров". Кроме того, наблюдается активность стратегической авиации.

По сообщению спикера Одесской ОВА Сергея Братчука, к ракетоносителям в Черном море добавилась еще одна подводная лодка. Это еще плюс четыре "Калибра".

Видео дня

Обновлено 08:00. Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщает о первых пусках российских ракет, они летят в направлении Сум.

Карта воздушных тревог по состоянию на 8:04

Об угрозе ракетного обстрела Киевской области предупреждает глава ОВА Алексей Кулеба.

Советник Офиса президента Алексей Арестович сообщает, что Россия планирует выпустить 29 декабря более 100 ракет в несколько волн. "Подход первых к Киеву - ориентировочно в 08:15. Города восточнее Киева - прилёты могут быть раньше. ПВО начинает работу по ракетам", — написал он.

Обновлено 8:30. В Киеве и области слышны звуки взрывов. По предварительной информации, работает ПВО.

Официально сообщается, что в Киеве работают силы Противовоздушной обороны Украины.

Обновлено 09:05. Серия громких взрывов в Киеве. В КГВА сообщают, что работает ПВО.

Обновлено 09:09. Обломками сбитой ракеты повреждено частное здание в Дарницком районе и припаркованный рядом автомобиль.

Позже мэр Киева Виталий Кличко подтвердил информацию о взрывах в Киеве.

Кличко заявил о возможных перебоях со светом и водой в Киеве и призвал сделать запасы.

Обновлено 8:36. Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук сообщил, что подразделения ОК "Север" успешно сбили одну из ракет над Сумской областью.

Пишут также о звуках взрывов в Одесской области. Предварительно, тоже сработала система ПВО.

08:46. Над Житомирской областью фиксируют ракеты. "Зафиксирован пролет ракет над Житомирщиной. Работает ПВО. Оставайтесь в укрытиях!" – пишет глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко.

08:52. Львовщина – угроза ракетного удара, сообщает председатель ОВА Козицкий.

08:53. Виталий Ким сообщил, что над морем в Николаевской области силы ПВО сбили 5 вражеских ракет.

08:56. В Полтавской области работает ПВО, сообщил глава ОВА Лунин.

09:13. В Харькове есть прилеты, сообщает мэр города Терехов.

09:23 Во Львовской области работает ПВО - председатель ОВА Козицкий

Когда РФ может нанести ракетный удар по Украине

Военные эксперты и ВСУ уверены, что Россия планирует нанести удары по Украине накануне новогодних праздников или в их разгар. Так, руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк назвала признаки, свидетельствующие о намерениях россиян нанести массированную атаку по Украине именно в праздничные дни.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что война не имеет праздников, поэтому вероятность обстрела городов на Новый год существует. Надобно быть готовыми ко всему хотя пока что информации о подготовке к бомбардировкам в конкретные дни нет.

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