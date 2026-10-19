В Украине впервые эвакуировали раненого бойца с фронта воздушным дроном (видео)

В настоящее время жизни военнослужащего ничего не угрожает.

Операторы БПЛА Сухопутных войск Украины провели уникальную операцию по эвакуации раненого военного с линии фронта с помощью воздушного дрона. Об этом сообщили в пресс-службе Сухопутных войск.

Отмечается, что боец 30-й отдельной механизированной бригады во время пребывания на позиции получил ранение и нуждался в эвакуации. Однако провести её с помощью наземного роботизированного комплекса было невозможно из-за большого количества российских БПЛА и заминированной территории. Поэтому для эвакуации использовали тяжёлый гексакоптер украинского производителя, который военные 92-й ОШБр модернизировали в соответствии с требованиями операции.

"Чрезвычайно сложная операция, но результативная. Это историческое событие, это следующий этап эвакуации раненых, к которому мы все придем. Теперь начинается серьезная системная работа, чтобы такие миссии проводились постоянно", – отметил Напалм, командир отделения, программист роты беспилотных наземных систем 92-й ОШБр, который участвовал в подготовке дрона.

В Сухопутных войсках подчеркнули, что спасённый военный не просто ждал эвакуации, а продолжал отражать атаки врага. В итоге бойца успешно доставили к точке эвакуации. Сейчас он лечится и проходит реабилитацию, его жизни уже ничего не угрожает.

"Мы передали нашему сослуживцу специальную амуницию, записали видеоинструкцию, как ею пользоваться. Очень рад, что всё удалось. Операция была хорошо спланирована, в ней участвовало очень много людей", – отметил оператор дрона 2-го механизированного батальона 30-й омбр по позывку "Чёрный", который управлял гексакоптером.

Воздушные дроны для эвакуации: что известно

Ранее о создании первого воздушного дрона для эвакуации военных сообщало издание Associated Press.

Журналисты отмечали, что дрон способен нести груз весом до 150 килограммов, чего достаточно для эвакуации раненого вместе с бронежилетом и боевым снаряжением. Дальность полёта дрона составляет 15 километров, а максимальная скорость – до 105 км/ч.

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