Единственная страна в мире, где вся территория выше 1000 метров: что это за место

Горы, которыми славится эта африканская страна, в то же время отрезают людей от школ, больниц, рынков и даже воды.

Лесото – единственное независимое государство в мире, вся территория которого расположена выше 1000 метров над уровнем моря. Высота делает страну особенной на карте, но для местных жителей оборачивается ежедневными трудностями – от выращивания урожая до состояния дорог, пишет National Geographic Polska.

Лесото со всех сторон окружено территорией Южно-Африканской Республики.

Более 80% площади страны находится выше 1800 метров, а высочайшая вершина, гора Табана-Нтленьяна, достигает 3482 метров.

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Местный рельеф состоит из глубоких долин, плато и крутых склонов. Из-за этого, по данным издания, даже короткая дорога в школу, медпункт или на рынок в горных районах может отнять немало времени. Зимой там бывают морозы и снегопады, а летом сильные ливни подтапливают территории и разрушают дороги.

Чем живут люди в горах

Крутые склоны оставляют мало земли, пригодной для обработки. Несмотря на это, как отмечает National Geographic, местные выращивают кукурузу, сорго и пшеницу, а также разводят овец и коз. Именно козы принесли стране мировую славу – в 2022 году Лесото обеспечило почти 16% всего мохера на планете, уступив лишь ЮАР.

Впрочем, сельское хозяйство дает лишь около 6% ВВП страны, хотя и кормит множество сельских семей. К тому же урожаи сильно зависят от погоды, поэтому год на год не приходится, а вместе с этим колеблется и продовольственная безопасность.

Дороги, которых после дождя нет

В горах Лесото небольшое расстояние вовсе не гарантирует легкой поездки. Как объясняет издание, крутизна склонов, реки и слабая сеть дорог затрудняют путь к магазинам, школам и больницам.

В сезон дождей часть путей становится непроездной, а разлившиеся реки отрезают деревни от соседей. Всемирный банк описывал проблемы общин близ реки Цуиньяне, где высокая вода мешала людям передвигаться даже по повседневным делам.

Вода есть, но не для всех

Лесото иногда называют "водонапорной башней Южной Африки", ведь его горы питают водой весь регион. Страна продает воду в ЮАР в рамках Высокогорного водного проекта Лесото и получает от этого доход.

Однако запасы воды еще не означают, что она есть в каждом доме. В горных районах подвести водопровод к жилищам крайне дорого из-за сложного ландшафта и больших расстояний между разбросанными селами. Дополнительную проблему создают засухи и ливни.

Вдали от всего

Жителям отдаленных горных районов трудно не только добраться до необходимых услуг, но и продать выращенное. По оценке Всемирного банка, плохое сообщение с городами ограничивает фермерам выход на рынки, а высокие транспортные расходы больнее всего бьют по жителям глубинки.

По переписи 2016 года, примерно две трети населения страны проживали в селах. Именно там бедность ощущается острее всего – в 2017 году в сельских горных регионах за чертой бедности оказались 67,8% человек.

В каких странах люди счастливее

Ранее ученые из Мексики сравнили уровень благосостояния в 93 странах и обнаружили неожиданную связь с кошками. Оказалось, что там, где больше домашних питомцев, люди обычно чувствуют себя счастливее. Так, лидеры рейтинга – Финляндия, Дания и Швеция – имеют примерно от 1700 до 2000 кошек на каждые 10 тысяч жителей. В то же время в странах, где широко распространен паразит токсоплазма, передающийся от кошек, показатели счастья, как правило, ниже. Среди них оказались Ливан, Йемен, Габон и Эфиопия.

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