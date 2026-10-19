В Украине может появиться экономическое бронирование: Корецкий раскрыл подробности

В настоящее время ежемесячный объем бронирований или отсрочек составляет десятки тысяч в месяц.

В Украине может появиться экономическое бронирование. При этом уровень зарплат и отсутствие налоговой задолженности у предприятия не могут быть единственными критериями для определения права на бронирование. Об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий в интервью BBC Украина.

"Может ли быть экономическое бронирование? Скорее всего, может, но заработная плата, размер и отсутствие налоговых долгов – не совсем то же самое, что "критическое предприятие", – сказал Корецкий.

По его словам, он понимает позицию бизнеса, который выступает за экономическое резервирование работников. В то же время премьер-министр призвал предпринимателей учитывать положение военных, которые годами находятся на фронте.

Видео дня

"Генштаб нуждается в военных, нуждается в мобилизации. Есть раненые, которые выбывают из строя. Есть пропавшие без вести, к сожалению. К сожалению, есть погибшие. И есть военнослужащие срочной службы. Есть военные, которые служат уже много лет, даже после ранений, и нуждаются в ротации", – отметил глава правительства.

В то же время, по словам премьер-министра, статистика свидетельствует, что количество людей, имеющих отсрочку, скрывающихся от мобилизации или забронированных, существенно превышает количество тех, кто служит.

"Кроме того, статистика последних 6–8 месяцев показывает: динамика ежемесячного зачисления в резерв и/или отсрочки составляет десятки тысяч ежемесячно. И все это растет просто с невероятными темпами. Если эта динамика сохранится, то скоро будут забронированы абсолютно все", – отметил Корецкий.

Он также добавил, что получить отсрочку и защиту от мобилизации сегодня стало значительно легче.

"Поэтому, чтобы, как минимум, остановить эту динамику, которая приобрела очень негативный характер, и избежать злоупотреблений и манипуляций в системе бронирования, мы и предлагаем пересмотреть правила", – отметил Корецкий.

Премьер-министр пояснил, что критичность предприятий должна определяться прежде всего их значением для обороноспособности и жизнеобеспечения государства.

"Поэтому шаг номер один: определить, что вот это – критически важное, и к ним вообще никаких вопросов! Не о чем переживать! Переживать должны те, кто создал компанию, которая производит условно два дрона в год, но забронировала у себя в качестве сотрудников сотни людей", – добавил Корецкий.

По его словам, главная задача заключается в том, чтобы свести к минимуму злоупотребления при бронировании. Премьер-министр выразил надежду, что в течение недели удастся окончательно доработать соответствующие правила.

Зачисление в Украине – последние новости

16 октября премьер-министр Сергей Корецкий во время "Часа вопросов к правительству" в Верховной Раде заявил, что постановление, касающееся правил резервирования военнообязанных на время мобилизации и военного положения, еще находится в процессе проработки.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров планирует изменить правила отстранения военнообязанных на время мобилизации и военного положения. По данным народного депутата Ярослава Железняка, количество бронирований сократится, а министерства больше не будут принимать решения о бронировании (этим займется специальный Координационный центр).

Вас также могут заинтересовать новости: