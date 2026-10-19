Трампу не нравится видеть, как ракеты попадают в жилые дома в Киеве, – Рубио

В то же время в США разочарованы тем, что Украина наносила удары в Чёрном море по судам с нефтью, принадлежащей американским компаниям.

Президенту Соединенных Штатов Америки не нравится видеть кадры баллистических ударов России по жилым многоквартирным домам в Киеве. Об этом государственный секретарь Марко Рубио сказал в интервью Breitbart News.

По его словам, в Америке разочарованы тем, что Украина нанесла удары по нефтяным танкерам американских компаний в Чёрном море, однако в Вашингтоне также разочарованы из-за российских ударов по Киеву.

"Президенту (Трампу) не нравится видеть кадры попадания баллистической ракеты в многоквартирный дом в Киеве и, как следствие, гибель ни в чем не повинного гражданского населения. Ему это тоже не нравится. Именно поэтому это так раздражает – пытаться урегулировать эту ситуацию", – подчеркнул Рубио.

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При этом Рубио признал, что энергетический кризис в мире вызван несколькими факторами.

Госсекретарь США не верит, что Украина намеренно атаковала суда с нефтью, принадлежавшей американским компаниям, хотя это и вызывает разочарование.

"И мы уже имеем мир, который сталкивается с энергетическим кризисом из-за того, что происходит в Ормузском проливе, что происходит в Красном море и что происходит в разных местах. Нам не нужны обостряющиеся ситуации, и разочарование заключается в том, что, несмотря на просьбы, это произошло", – сказал Рубио.

Отдельно госсекретарь отметил, что отсутствие выборов в Украине из-за войны не является основной проблемой боевых действий.

"Тема выборов поднимается, и я не говорю, что она не актуальна, но это не является ключевым фактором в том, почему продолжается война", – отметил Рубио.

Украина и США – последние новости

Как сообщал УНИАН, начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что во время массированной российской атаки в ночь на 19 октября партнеры сообщили Украине лишь об одном запуске баллистической ракеты, хотя запусков было два.

Как заявлял президент Владимир Зеленский, украинские военные получили от США прямую настоятельную рекомендацию не наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ), иначе у Киева начнутся проблемы с получением разведывательных данных.

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