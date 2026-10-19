Лувр закрылся из-за протестов в Париже: у входа в музей собрались толпы недовольных туристов

Вход в один из самых знаменитых музеев мира заблокировали протестующие студенты.

Один из самых популярных музеев мира, парижский Лувр, был вынужденно закрыт 19 октября 2026 года на фоне масштабных протестов во Франции. Это произошло спустя ровно год после дерзкого ограбления музея посреди белого дня.

"Уважаемые посетители! В связи со студенческими забастовками музей в настоящее время закрыт. Приносим извинения за доставленные неудобства", – говорится в сообщении музея в соцсети Х.

Когда музей возобновит работу, на данный момент не сообщается.

Видео дня

В свою очерель журналист Le Figaro Жан-Батист Семерджян в соцсети Х разместил листовку, расклеянную протестующим возле входа в музей. Блокирование работы сферы услуг, в том числе Лувра, они называют "своей последней надеждой" достучаться до властей.

При этом, судя по видео в соцсетях, у входа в музей, помимо протестующих студентов, остается большое количество туристов, которые все еще надеются попасть в Лувр (напомним, посетители обычно бронируют билеты туда за 2-4 недели до посещения из-за большого ажиотажа).

Также Семерджян цитирует одного из протестующих, который жалуется, что туристы агрессивно настроенны против них, поскольку "они заплатили за билет".

Местные гиды также возмущены: мол, туристы проделали путь через весь мир, чтобы посетить Лувр, а в итоге не смогли туда попасть.

Протесты во Франции – что известно

В сентябре 2026 года во Франции начались протесты школьников, не согласных с государстенной политикой в сфере образования. Однако к середине октября мирные акции переросли в масштабные беспорядки и погромы по всей стране. Теперь причинами протестов называют общий рост стоимости жизни, высокие цены на продукты и горючее, а также недовольство соцполитикой.

17 октября обезумевшие толпы начали поджигать историчекие здания, громить элитные магазины в центре Парижа и нападать на прохожих. На этом фоне 19 октября премьер-министр Франции Себастьен Лекорню поручил местным властям ввести частичный коммендантский час в центрах отдельных городов, где ситуация вышла из-под контроля.

Как сообщал УНИАН, не упустил свой шанс съязвить по поводу протестов во Франции и президент США Дональд Трамп. Причиной протестов он назвал "иммиграцию людей из совершенно другого мира – людей, в сердцах которых царит ненависть", а также призвал французские власти закрыть границы.

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