Враг направил ракеты по объектам энергетической и критической инфраструктуры в восточных, центральных, западных и южных регионах Украины.

Силы противовоздушной обороны уничтожили 54 ракеты из более 69, выпущенных российскими оккупантами по Украине утром 29 декабря.

Об этом во время брифинге сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины бригадный генерал Алексей Громов, комментируя уже 10 массированную атаку России.

"Сегодня противник прибег к очередному акту геноцида украинского народа. Так, с 7 утра противником нанесен массированный ракетный удар по территории Украины", - отметил он.

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Громов добавил, что во время этого удара противник осуществил пуски крылатых ракет воздушного и морского базирования, зенитных управляемых ракет и зенитных ракетных комплексов С-300 и С-400 по объектам энергетической и критической инфраструктуры в восточных, центральных, западных и южных регионах Украины.

"Противником было применено более 69 ракет. Силами и средствами противовоздушной обороны нашей страны уничтожено 54 ракеты", - сообщил он.

Бригадный генерал также отметил, что в период с 23 по 28 декабря противник применил 23 дроны-камикадзе, было уничтожено 19 вражеских воздушных целей.

Ракетная атака 29 декабря

Как сообщал УНИАН, утром российские оккупанты нанесли очередной, уже 10-й массированный ракетный удар по территории Украины. По данным командование Воздушных сил ВСУ россияне атаковали нашу страну с разных направлений крылатыми ракетами воздушного и морского базирования с самолетов стратегической авиации и кораблей. Также наблюдалась высокая активность тактической авиации оккупантов.

По данным Минэнерго, несколько объектов энергетики Украины получили повреждения в ходе массированной ракетной атаки россиян утром 29 декабря. По состоянию на 11:00 сложная ситуация на западе страны, Одесском и Киевском регионах.

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