РФ резко изменила тактику: эта зима будет сложнее предыдущей, – премьер

Интенсивность российских ударов значительно возросла, хотя отопительный сезон ещё не начался.

Россия усилила атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру, и одним из приоритетных направлений для врага в настоящее время является водоснабжение Киева.

Премьер-министр Сергей Корецкий в интервью"BBC Украина" заявил, что украинцам следует готовиться к более сложным бытовым условиям зимой.

"С 16 июля, когда парламент избрал меня премьером и утвердил обновленный состав правительства, за этот период было нанесено 2147 ударов только по энергетической инфраструктуре. И эта цифра в разы выше, чем в прошлом году", – отметил он.

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По словам премьера, российские атаки направлены на разрушение систем жизнеобеспечения населения и экономики, чтобы истощить Украину и усилить давление на неё во время переговоров.

В настоящее время значительные повреждения получили линии электропередачи. В то же время защитить все элементы энергетической инфраструктуры невозможно из-за их масштабов.

"Сами объекты, сами трансформаторы могут быть защищены, но, вы же понимаете, что это – тысячи километров распределительных устройств, огромные "футбольные поля". Защитить абсолютно всё невозможно", – пояснил Корецкий.

Он подчеркнул, что Украина располагает значительным резервом оборудования, а ремонтные бригады способны восстанавливать поврежденную инфраструктуру в максимально сжатые сроки. Однако из-за повторных атак энергетикам приходится снова и снова ремонтировать поврежденные объекты.

По словам премьера, в последнее время интенсивность российских ударов существенно возросла, хотя отопительный сезон еще не начался. Он призвал не недооценивать угрозу и готовиться к более сложной зиме.

"С недавних пор удары значительно участились. И это ещё без зимы! Большая ошибка тех, кто говорит: "Ай, как-нибудь это пройдет...". Тактика российского террора существенно изменилась, и в этом году она может быть еще хуже", – предупредил Корецкий.

Помимо электроэнергии и тепла, под угрозой оказалось и водоснабжение столицы. Как отметил премьер, россияне сейчас "очень активно сосредоточились" на водоснабжении Киева. В ответ Украина готовит дополнительные меры для обеспечения работы системы водоснабжения.

"Однако мы тоже не сидим сложа руки, мы думаем и готовимся. В частности, готовим резервное питание, резервные насосные станции, различные альтернативные виды снабжения. Хотя все это, конечно, не сможет в полной мере обеспечить бытовой комфорт, который у нас был до атак и разрушений", – отметил глава правительства.

Он также подчеркнул, что последствия возможных перебоев будут зависеть от особенностей конкретных домохозяйств. Часть украинцев не зависит от централизованных систем снабжения, тогда как для других электроэнергия, вода и тепло напрямую зависят от их работы.

"Поэтому единого критерия, по которому можно что-то налаживать или прогнозировать возможные варианты баланса, нет", – сказал Корецкий.

Российские удары по энергетике Украины

Россия уже в сентябре начала кампанию ударов по украинской энергетике в преддверии зимы – это раньше, чем в предыдущие годы. Как считают аналитики Института изучения войны, Россия спешит нанести максимальный ущерб до того, как Украина успеет разработать эффективные средства противодействия.

17 октября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что накануне Россия атаковала более 15 важных объектов электрогенерации и энергопередачи в Украине. Наиболее сложная ситуация была зафиксирована в Луцке, Ровно и Житомире.

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