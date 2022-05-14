Сейчас есть потребность в дронах, артиллерии, танках и гаубицах.

Местами украинским защитникам на передовой не хватает профессиональных дронов и артиллерии, способной поражать цели на дальних расстояниях.

Об этом рассказал "Апострофу" боец "Легиона Свободы" Руслан Андрийко, который защищает Украину под Харьковом.

"На данный момент у нас, в частности по нашему подразделению, это лишь то, что можно взять в руки, унести и работать на коротких расстояниях. Нам нужна тяжелая артиллерия 152-х калибров. Нам нужном дроны оперативно-тактического уровня, потому что до сих пор наши бойцы пользуются буквально игрушечными бытовыми дронами против "Орланов", которые применяет российская армия. Конечно, есть "Байрактары", есть другие, но все равно дронов катастрофически не хватает", - пояснил Андрийко.

Он уточнил, какова ситуация с дальнобойным вооружением.

"Также нужны танки, нужны гаубицы и все, что бьет далеко и бьет очень сильно. Это нужно не в процессе, который длится днями и месяцами. Это нужно уже и сейчас", - подчеркнул Андрюша.

Контрнаступление ВСУ на Харьковщине

Неделю назад украинские военные начали контрнаступательные действия на Харьковском и Изюмском направлениях. Были освобождены ряд населенных пунктов в Харьковской области.

Также сообщалось, что из-за значительных потерь на территории Харьковской области подразделения оккупантов выводятся на восстановление в Россию. Кроме того, значительная часть личного состава военной службы по оставшемуся контракту написала рапорты на увольнение.